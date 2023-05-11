Кстенин и Сорокина возглавили медиарейтинг первых лиц столиц субъектов ЦФО

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за апрель 2023 года.

Лидерами медиарейтинга в апреле 2023 года стали Валентин Демидов (Белгород), Вадим Кстенин (Воронеж) и Елена Сорокина (Рязань).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав субъектов:

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях взрыва на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. После появления информации о взрыве в центре Белгорода, Валентин Демидов прибыл на место происшествия, где зафиксировал повреждения машин и образование воронки на дороге. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Телеграм-канале сроки восстановления движения в районе взрыва. Также глава администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил об ограничении доступа пешеходов и машин к участку в районе пересечения проспекта Славы с улицей Пушкина. Мэр Белгорода Валентин Демидов посетил сооружения омского водоканала.

Переизбранный на новый срок мэр Воронежа Вадим Кстенин официально вступил в должность 12 апреля. Также мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил о кадровых перестановках в структуре городской администрации. СМИ сообщали, что по вопросу благоустройства проспекта Революции состоялось выездное совещание под председательством главы Воронежа Вадима Кстенина. В Воронеже начали поиск подрядчика для проектирования реконструкции дома-памятника на улице Депутатской, 7, об этом сообщил мэр Вадим Кстенин.

Глава городской администрации Елена Сорокина встретилась с подрядчиком благоустройства парка имени Гагарина в Рязани. В Рязанской облдуме состоялся «правительственный час» по развитию общественного транспорта, на котором выступили министр транспорта региона Павел Супрун и мэр Рязани Елена Сорокина. Мэр Рязани Елена Сорокина вместе с председателем городской думы Татьяной Панфиловой посетили площадь Новаторов и оценили ее состояние. Глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела ход ремонта дорог на участках улиц Семинарской и Военных Автомобилистов.

Самое заметное перемещение в рейтинге у главы Липецка Евгении Уваркиной (+4).

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и генеральный директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников подписали соглашение о проекте модернизации электротранспорта.

«Новичком» (new) рейтинга в апреле стала председатель городского совета Липецка Евгения Фрай. СМИ сообщали, что спикер горсовета Липецка Евгения Фрай пригласила жителей города на уборку придворовых территорий, скверов и улиц.