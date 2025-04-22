МЦУ Рязани в числе победителей премии «Служение» 2025 года

В рамках II Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» состоялось торжественное вручение наград Всероссийской муниципальной премии «Служение». Организатором форума является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

Одной из ключевых стала номинация «Прямой разговор — доверие к власти», отмечающая наиболее эффективные практики коммуникации между властью и жителями.

Номинация стала символом признания тех, кто не просто исполняет полномочия, а выстраивает реальный диалог с обществом, слышит запросы людей и делает обратную связь действенным инструментом муниципального управления. Многие представленные на конкурсе инициативы стали логичным развитием проектов ЦУР и внедрения Муниципальных центров управления (МЦУ), которые уже несколько лет трансформируют культуру взаимодействия власти и населения на местах.

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Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, вручая награды, подчеркнул:

«Особенно лестно вручать награды проектам, являющиеся логичным и очень нужным продолжением ЦУР, которые открыты по поручению Президента России. Они уже несколько лет занимаются выстраиванием обратной связи между населением и власти для того, чтобы решать насущные проблемы».

В число победителей вошла Рязанская область с проектом «Муниципальный центр управления Рязани». Это комплексный проект мероприятий по улучшению взаимодействия и работы муниципального центра с жителями. Благодаря проекту выстроена обратная связь с гражданами через страницы префектов в социальных сетях, введена практика еженедельного обсуждения обращений горожан. Особое внимание в рамках проекта уделено ЖКХ, реализован проект качественных изменений зимней уборки города, что позволило существенно сократить количество ДТП в зимний период.

«Проект, который реализовал город Рязань, хороший пример того, что надо верить в свою мечту, делать свою работу честно и стремиться к цели. Проект вырос в целое учреждение, которое сегодня помогает нам в работе. Большое спасибо Президенту России, а также Губернатору Рязанской области», — отметил глава администрации города Рязани Виталий Артёмов.

Премия «Служение» продолжает закреплять идею: муниципальная служба — это не просто работа, это общественная миссия. Престиж этой деятельности напрямую связан с доверием граждан. И те, кто сегодня принял участие в мероприятии, доказали: настоящее уважение к власти рождается из участия, открытости и человекоцентричности. Именно с этого начинается сильная Россия.

Генеральный информационный партнер форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» и премии «Служение» — Информационное агентство ТАСС. Информационными партнерами являются «Лента.ру», «Газета.Ru», медиагруппа «Комсомольская Правда», телерадиокомпания «Звезда», «Московский комсомолец», «Телеканал 360». Коммуникационным партнером Форума выступает Медиахолдинг МАЕР.