МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области из-за грозы, ливня и порывистого ветра.

На территории Рязанской области местами ожидается гроза и кратковременный ливневой дождь. Ветер усилится порывами до 15 м/с, в отдельных районах возможен град. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

Жителей региона призывают к соблюдению правил безопасности: во время непогоды нельзя стоять под крышами домов, рекламными щитами, линиями электропередачи и деревьями. По возможности нужно ограничить время пребывания на улице.

Метеопредупреждение будет действовать до конца суток 25 июля.