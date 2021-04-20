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Вторник, 20 апреля, 2021
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МЧС сообщило о чрезвычайной ситуации в Рязани

7info
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За минувшую неделю (с 12 по 18 апреля) на территории Рязанской области зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

ЧС произошла в Рязани на мосту через реку Трубеж. Неуправляемый автобус, водителю которого стало плохо, спровоцировал ДТП с участием 12 транспортных средств. 

За неделю в Рязанской области зарегистрировано 825 пожаров. Из них: 54  техногенных, 77 – горение мусора, 694 –  горение сухой травы. 

Погибли четыре человека, трое травмированы. Уничтожено и повреждено огнём 96 строений, 4 единицы техники. Двух человек спасли, 65 – эвакуировали. 

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