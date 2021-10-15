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Пятница, 15 октября, 2021
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МЧС продлило метеопредупреждение для Рязанской области

7info

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Синоптики продлили метеопредупреждение из-за ветра для Рязани и области. Текст прогноза опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В ближайшие часы в регионе сохранится сильный ветер, скорость которого порывами достигнет 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток 15 октября, ночью и днем 16 октября.

Чем опасен сильный ветер? 

Усиление ветра грозит обрушением рекламных конструкций, кровли домов, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев. 

Как подготовиться?

Сотрудники МЧС советуют сократить пребывание на улице, лучше оставаться дома. На случай возможного отключения электричества держите наготове фонарь. Не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, не нарушать ПДД. 

Куда звонить?

В экстренных случаях обращайтесь по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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