Мать жестоко убила 5-летнего сына в Казани

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Труп ребёнка найден сегодня в квартире дома № 8А на улице Фучика в Казани. По версии следствия, смертельные ранения колюще-режащим предметом мальчику нанесла его 27-летняя мать. Женщина причинила сыну множественные ранения в области жизненно важных органов, находясь при этом в неадекватном состоянии.

Подозреваемая задержана.

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Телеграм-канал 112 сообщает, что орудием убийства стали ножницы. После убийства женщина сама вызвала полицию, её задержали.