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Четверг, 19 августа, 2021
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Мать выброшенного из окна роддома младенца рассказала о пережитом

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Мать выброшенного из окна роддома младенца рассказала о пережитом
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Виктория Иванова, мать младенца, которого соседка по палате в роддоме выбросила из окна, написала о произошедшем.

16 августа Виктория родила третьего ребёнка. Для неё роды прошли очень тяжело, женщина, по её словам, была буквально на грани жизни и смерти.

— Я очень благодарна врачам, они всё сделали хорошо. И я, и ребёночек были здоровы. А дальше нас перевели в реанимацию, — написала Иванова.

В реанимации вместе с ней лежали три женщины. Однак из соседок, состоящая на учёте в психдиспансере, выбросила ребёнка с третьего этажа. Мальчик погиб.

Виктория пишет, что старшие дети ещё в животике начали называть малыша Володей. Для всей семьи произошедшее стало страшной трагедией.

— А потом мы поняли, что за такой короткий период наш Володя научил нас ценить и любить ещё больше, — написала женщина.

В суд родители обращаться не будут. Семья не держит зла и прощает медиков и женщину, убившую их ребёнка.

Мать выброшенного из окна роддома младенца рассказала о пережитом

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