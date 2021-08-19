Мать выброшенного из окна роддома младенца рассказала о пережитом

Виктория Иванова, мать младенца, которого соседка по палате в роддоме выбросила из окна, написала о произошедшем.
16 августа Виктория родила третьего ребёнка. Для неё роды прошли очень тяжело, женщина, по её словам, была буквально на грани жизни и смерти.
В реанимации вместе с ней лежали три женщины. Однак из соседок, состоящая на учёте в психдиспансере, выбросила ребёнка с третьего этажа. Мальчик погиб.
Виктория пишет, что старшие дети ещё в животике начали называть малыша Володей. Для всей семьи произошедшее стало страшной трагедией.
В суд родители обращаться не будут. Семья не держит зла и прощает медиков и женщину, убившую их ребёнка.