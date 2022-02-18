Мать рассказала правду о расстреле двух ее сыновей отчимом в Бурятии

В Бурятии продолжается расследование в отношении 29-летнего жителя села Оер в Бурятии, который едва не убил двух своих пасынков, пишет КП.

Инцидент произошел поздним вечером, 13 февраля. По версии следствия, их мать ушла к сестре помочь затопить печь. В этот момент пьяный мужчина вернулся домой и решил, что супруга ушла к любовнику.

Злоумышленник схватил свое охотничье ружье и отправился искать возлюбленную. Это крайне напугало ее сыновей, и они пошли за отчимом. Мужчина встретил женщину на улицу и закатил скандал. К ней на помощь бросился старший сын.

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Не разглядев в темноте ребенка, отчим принял его за любовника и выстрелил в него. Заряд дроби попал подростку по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать. Во время борьбы ревнивец еще раз нажал на курок и выстрелил в ноги младшему сыну возлюбленной. Врачам удалось спасти жизнь детям.

«Говорите они у меня смелые? Да! Так это мои дети!» – похвасталась их мать.

Женщина призналась, что сама содержала семью, а ее муж находился на иждивении.