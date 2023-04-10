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Понедельник, 10 апреля, 2023
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Мать изнасилованной девочки опасается мести родственников под Новосибирском

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Жительница Чановского района Новосибирской области живет теперь в постоянном страхе, ожидая мести со стороны родных сестер и брата, сообщил МК.

Три года назад 69-летний пенсионер изнасиловал свою 10-летнюю внучку – дочь женщины. Суд приговорил педофила к 16 годам колонии строгого режима. В конце марта он скончался в камере.

Теперь родственники травят мать потерпевшей, которая, по их мнению, довела дедушку своими обвинениями до смерти.

«Он не дома это делал, а увозил ее в лес… Это не один раз было, а как говорит дочка, трижды. Мы проходили медицинскую экспертизу, все подтверждено, все справки у нас были. Он ей еще и вина до этого наливал, спаивал», – пояснила женщина.

Родственники отказывались верить в это. Сестры предлагали ей деньги, чтобы она подавала заявление. Женщина ответила, что молчать не собирается. В итоге ей стали угрожать, что подожгут дом или заберут детей.

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