Мать-героиня №1

В преддверии 8 марта, конечно же, хотелось бы рассказать об одной из самых выдающихся женщин Рязанского края. Но кто она? Краеведы называли мне поэтессу Бунину, писательниц Хвощинских. Фигурировали имена женщин – Героев Советского Союза и Соцтруда. Не забыли даже террористку Наташу Климову. Но мой выбор остановился в этот раз на рязанке Анне Алексахиной. Это первая женщина, награждённая орденом «Мать-героиня». Сейчас о ней, к большому сожалению, мало кто знает. Но в своё время Анна Савельевна была популярна не менее чем Алла Пугачёва в 70-х. Её имя было известно во всех уголках Советского Союза.

Прежде чем начать повествование о матери-героине №1, необходимо рассказать о том времени, когда впервые появилось это звание. Станет более понятным, почему «самый человечный» сталинский режим решился на значительные меры по поддержке женщин.

На фронтах войны

Сомнений в том, что Советский Союз одержит победу над ордами немецко-фашистских захватчиков, к лету 1944 года не было уже ни у кого (другое дело, что никто не знал, сколь долго ещё продлится кровопролитие).

«Успехи Советских Вооружённых Сил в войне с фашистской Германией, достигнутые к лету 1944 года, – как написано в одной из энциклопедий, – показали, что СССР может собственными силами не только изгнать врага со своей земли, но и освободить порабощённые народы Европы».

Понимали это в том числе правящие круги США и Великобритании. Ситуация вынудила их, как совершенно справедливо сказано в научных трудах, «отказаться от политики дальнейшего оттягивания сроков открытия второго фронта в Европе, чтобы восстановить в ней довоенные порядки». Американцы и англичане ставили своей целью опередить Красную Армию в освобождении стран Европы. И поэтому 6 июня 1944 года американо-английские войска высадились на северном побережье Франции, начав Нормандскую десантную операцию. Хотя к серьёзному изменению группировки немецко-фашистских войск это не привело, – решающим по-прежнему было советско-германское противостояние. Но открытие второго фронта придало дополнительную уверенность в неминуемой победе над гитлеровцами.

Поддержка женщин

К тому времени Советский Союз понёс в продолжающейся войне такие страшные людские потери, каких ещё не знала история человечества. Хотя кровопролитие на фронтах продолжалось, правительство СССР уже потенциально решало вопросы восстановления страны после Победы. Поскольку мужская часть населения была в очень значительной степени выбита, основные тяготы ложились на женские плечи. А в целях повышения рождаемости Президиум Верховного Совета СССР издал 8 июля 1944 указ, посвящённый охране материнства и детства. В нём были прописаны меры поддержки семей с детьми, в том числе матерей-одиночек, права которых до этого игнорировались. Изменилось также и понимание многодетности: если раньше денежные выплаты за это получали женщины, родившие не менее семерых детей, то с 1944 года предполагалось осуществлять денежное пособие после появления на свет третьего ребёнка. Малообеспеченным родителям трёх и более детей вполовину снизили оплату детского сада и яслей.

Тем же указом от 8 июля 1944 года было учреждено почётное звание «Мать-героиня». Оно присваивалось матерям, родившим и воспитавшим десять детей. Одновременно с этим званием учредили также и орден «Мать-героиня», который официально был утверждён с полным описанием его формы 18 августа. Этой награды впервые были удостоены четырнадцать многодетных женщин, которым ордена вручили в Кремле 1 ноября 1944 года.

Всесоюзная известность

Орденом «Мать-героиня» №1 была награждена Анна Савельевна Алексахина, родившая и воспитавшая 12 детей – 8 мальчиков и 4 девочки. К тому времени она вместе с дочерями и мужем Фёдором проживала в посёлке Мамонтовка Московской области. Все сыновья воевали (после Победы вернулись из них только четверо). Но в Подмосковье эта семья переехала лишь в 30-е годы: Фёдора Алексахина, который был высокопрофессиональным плотником, завербовали на строительство канала «Москва-Волга». Родом же и Анна Савельевна, и Фёдор Ионович, из Рязанской губернии. Во всех публикациях говорится, что они были односельчанами.

Мать-героиня №1 родилась в 1886 году. А вот точное место её рождения назвать пока не могу. По той причине, что в различных публикациях они существенно рознятся, а ссылок на архивные документальные данные нигде не приводятся. В качестве малой родины Анны Алексахиной называются населённые пункты в Сапожковском, Сараевском, Шиловском, Ухоловском и Ряжском районах Рязанской области. В этом отношении, насколько мне известно, краеведы ведут исследовательскую деятельность по выявлению истины. Очень надеюсь, что эта их работа увенчается успехом.

С конца 1944 года более десяти лет Анна Алексахина была известна в СССР не менее, чем популярная тогда актриса Любовь Орлова или же Алла Пугачёва в 70-е годы. После войны мать-героиня №1 получала письма со всех концов страны. Женщины делились с ней радостями и горестями, просили совета. Например, Анна Аксёнова, – крестьянка из колхоза «Красные поляны» Рязанского района, жаловалась в письме на своего мужа Василия, который «хороший, но когда пьяный, больно уж сильно дерётся и бьёт меня, а пьяный он каждый день».

Анна Савельевна едва-едва умела писать и читать по слогам (закончила лишь церковно-приходскую школу). Но «для связи с общественностью» за ней закрепили журналиста. Он за Алексахину и ответил, что «это в царское время муж мог над женой изгаляться, а Советская власть не для того приходила, чтобы такое позволять, и если мужик того не понимает, позволительно с ним развестись, – Сталин в беде не оставит».

Следуя этому совету, писавшая Алексахиной рязанка так и поступила. Супружеская пара Аксёновых, – Василий Васильевич и Анна Матвеевна, – получила официальный развод в 1947 году.

В газетах писали, что для семьи матери-героини №1 специально выстроен собственный просторный дом. И в скором времени обещали ещё благоустроенную квартиру. На самом деле семья Алексахиных жила в старом бараке, где стояли только стол и железные кровати. Но поскольку на встречу с этой семьёй приезжали всевозможные делегации, следовало что-то предпринять по приукрашиванию ситуации. И Алексахиным завозили казённую мебель. Но её сразу же забирали обратно, как только гости уезжали.

Несмотря на известность, кроме полагающегося ей пособия Анна Савельевна в материальном плане так ничего и не получила. Не дождалась даже обещанной ей квартиры: в 1955 году умерла от рака лёгких.

Евгений Данилин