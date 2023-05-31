Массированный удар нанесён по городу Шебекино в Белгородской области

Ночью 31 мая по городу Шебекино нанесён массированный артиллерийский удар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обстрел произошёл в 03.15. ВСУ использовали систему «Град».
По словам политика, повреждены 12 машин.
К сожалению, есть раненые. Пострадали 4 человека, двоих госпитализировали в больницу в Белгороде. Мужчина в тяжёлом состоянии, у пациента осколочные ранения шеи, спины. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Двум женщинам медики оказали помощь на месте.
Сотрудники горадминистрации проводят обход территории. Сегодня из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первых 300 человек отправят в Воронеж.