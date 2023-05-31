Массированный удар нанесён по городу Шебекино в Белгородской области

Ночью 31 мая по городу Шебекино нанесён массированный артиллерийский удар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстрел произошёл в 03.15. ВСУ использовали систему «Град».

— … выбиты окна, посечены фасады, кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе, 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел, — сообщил Гладков в телеграм-канале.

По словам политика, повреждены 12 машин.

К сожалению, есть раненые. Пострадали 4 человека, двоих госпитализировали в больницу в Белгороде. Мужчина в тяжёлом состоянии, у пациента осколочные ранения шеи, спины. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Двум женщинам медики оказали помощь на месте.

Сотрудники горадминистрации проводят обход территории. Сегодня из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первых 300 человек отправят в Воронеж.