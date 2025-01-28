Массированный ночной удар по Украине: что известно

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины. О том, что известно на данный момент, пишет телеграм-канал «Изнанка».

По предварительным данным, удары были нанесены по объектам энергетической и военной инфраструктуры. В результате атаки зафиксированы взрывы, пожары и перебои с электричеством в различных регионах страны.

Киев и Киевская область

В столице и области зафиксированы многочисленные взрывы, которые вызвали пожары в разных районах.

Сообщается о поражении объектов энергетической и военной инфраструктуры.

В городе Боярка, расположенном в Киевской области, также были слышны взрывы.

Удары зафиксированы в районе аэродрома Васильков.

Харьков

В Холодногорском и Новобаварском районах города вспыхнули пожары после удара.

По словам мэра Харькова, одной из целей было предприятие. Огонь распространился на площадь в 1500 квадратных метров, зарево было видно за несколько километров.

Черкасская область

В городе Умань после атаки в некоторых районах пропало электричество.

Другие регионы

Днепропетровская область и Кривой Рог: Сообщается о взрывах и поражении объектов инфраструктуры.

Сообщается о взрывах и поражении объектов инфраструктуры. Сумы: Зафиксированы удары по объектам, характер которых уточняется.

Зафиксированы удары по объектам, характер которых уточняется. Вышгород: Местные жители сообщают о взрывах.

Местные жители сообщают о взрывах. Одесса: Взрывы были слышны вблизи местного аэродрома.

На данный момент информация продолжает поступать, уточняются масштабы повреждений и возможные последствия атаки.