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Общество

Массированный ночной удар по Украине: что известно

Алексей Самохин

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины. О том, что известно на данный момент, пишет телеграм-канал «Изнанка»

По предварительным данным, удары были нанесены по объектам энергетической и военной инфраструктуры. В результате атаки зафиксированы взрывы, пожары и перебои с электричеством в различных регионах страны. 

Киев и Киевская область

  • В столице и области зафиксированы многочисленные взрывы, которые вызвали пожары в разных районах.
  • Сообщается о поражении объектов энергетической и военной инфраструктуры.
  • В городе Боярка, расположенном в Киевской области, также были слышны взрывы.
  • Удары зафиксированы в районе аэродрома Васильков.

Харьков

  • В Холодногорском и Новобаварском районах города вспыхнули пожары после удара.
  • По словам мэра Харькова, одной из целей было предприятие. Огонь распространился на площадь в 1500 квадратных метров, зарево было видно за несколько километров.

Черкасская область

  • В городе Умань после атаки в некоторых районах пропало электричество.

Другие регионы

  • Днепропетровская область и Кривой Рог: Сообщается о взрывах и поражении объектов инфраструктуры.
  • Сумы: Зафиксированы удары по объектам, характер которых уточняется.
  • Вышгород: Местные жители сообщают о взрывах.
  • Одесса: Взрывы были слышны вблизи местного аэродрома.

На данный момент информация продолжает поступать, уточняются масштабы повреждений и возможные последствия атаки.

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