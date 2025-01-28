Массированный ночной удар по Украине: что известно

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины. О том, что известно на данный момент, пишет телеграм-канал «Изнанка».
По предварительным данным, удары были нанесены по объектам энергетической и военной инфраструктуры. В результате атаки зафиксированы взрывы, пожары и перебои с электричеством в различных регионах страны.
Киев и Киевская область
- В столице и области зафиксированы многочисленные взрывы, которые вызвали пожары в разных районах.
- Сообщается о поражении объектов энергетической и военной инфраструктуры.
- В городе Боярка, расположенном в Киевской области, также были слышны взрывы.
- Удары зафиксированы в районе аэродрома Васильков.
Харьков
- В Холодногорском и Новобаварском районах города вспыхнули пожары после удара.
- По словам мэра Харькова, одной из целей было предприятие. Огонь распространился на площадь в 1500 квадратных метров, зарево было видно за несколько километров.
Черкасская область
- В городе Умань после атаки в некоторых районах пропало электричество.
Другие регионы
- Днепропетровская область и Кривой Рог: Сообщается о взрывах и поражении объектов инфраструктуры.
- Сумы: Зафиксированы удары по объектам, характер которых уточняется.
- Вышгород: Местные жители сообщают о взрывах.
- Одесса: Взрывы были слышны вблизи местного аэродрома.
На данный момент информация продолжает поступать, уточняются масштабы повреждений и возможные последствия атаки.