Вторник, 20 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Машины рязанцев вновь пострадали от Z-вандалов

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Фото Ирины Григорьевой из группы Рязань ВКонтакте

В микрорайоне Приокский в Рязани очередные авто разрисовали синей краской. Фото появились в группе Рязань ВКонтакте поздно вечером 19 сентября.

«Добрый вечер! Правда, у нас не очень добрый. По нашим машинам прошлись баллончиком с синей краской», – говорится в публикации.

Отмечается, что автомобили разрисовали возле дома 21 на улице Бронной.

В комментариях люди пишут, что в ночь на 19 сентября также был разрисован ряд машин возле дома 19 на улице Магистральной.

Рязанцы делятся опытом, как удалять краску с машин. Рекомендуют использовать Уайт-спирит, а также наносить защитное восковое покрытие – на него краска плохо ложится.

Машины рязанцев вновь пострадали от Z-вандалов
Машины рязанцев вновь пострадали от Z-вандалов
Машины рязанцев вновь пострадали от Z-вандалов
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