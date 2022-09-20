Машины рязанцев вновь пострадали от Z-вандалов

В микрорайоне Приокский в Рязани очередные авто разрисовали синей краской. Фото появились в группе Рязань ВКонтакте поздно вечером 19 сентября.
Отмечается, что автомобили разрисовали возле дома 21 на улице Бронной.
В комментариях люди пишут, что в ночь на 19 сентября также был разрисован ряд машин возле дома 19 на улице Магистральной.
Рязанцы делятся опытом, как удалять краску с машин. Рекомендуют использовать Уайт-спирит, а также наносить защитное восковое покрытие – на него краска плохо ложится.