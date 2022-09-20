Машины рязанцев вновь пострадали от Z-вандалов

В микрорайоне Приокский в Рязани очередные авто разрисовали синей краской. Фото появились в группе Рязань ВКонтакте поздно вечером 19 сентября.

«Добрый вечер! Правда, у нас не очень добрый. По нашим машинам прошлись баллончиком с синей краской», – говорится в публикации.

Отмечается, что автомобили разрисовали возле дома 21 на улице Бронной.

В комментариях люди пишут, что в ночь на 19 сентября также был разрисован ряд машин возле дома 19 на улице Магистральной.

Рязанцы делятся опытом, как удалять краску с машин. Рекомендуют использовать Уайт-спирит, а также наносить защитное восковое покрытие – на него краска плохо ложится.