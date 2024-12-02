Mash узнал причину смерти саратовской школьницы во время секса с мужчиной

Причиной травм, приведших к смерти 15-летней школьницы после секса со студентом в Саратовской области, стал его чрезмерно большой пенис, пишет Mash.
Девочка и ее 19-летний возлюбленный встречались с весны этого, парочка все это время предавалась плотским утехам. Однако школьнице стало плохо во время интимной связи, прибывшие на место врачи лишь констатировали ее смерть.
Мама покойной написала заявление на студента в полицию, возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Сам парень заявил, что с девушкой у них все было по любви и обоюдному согласию.