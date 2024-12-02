Понедельник, 2 декабря, 2024
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Mash узнал причину смерти саратовской школьницы во время секса с мужчиной

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Причиной травм, приведших к смерти 15-летней школьницы после секса со студентом в Саратовской области, стал его чрезмерно большой пенис, пишет Mash.

Девочка и ее 19-летний возлюбленный встречались с весны этого, парочка все это время предавалась плотским утехам. Однако школьнице стало плохо во время интимной связи, прибывшие на место врачи лишь констатировали ее смерть.

«Позднее судмедэксперты установили причину смерти — тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей. Вероятнее всего, из-за большого детородного органа у партнера», — говорится в публикации.

Мама покойной написала заявление на студента в полицию, возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Сам парень заявил, что с девушкой у них все было по любви и обоюдному согласию.

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