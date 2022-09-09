Mash показал, в каких условиях жили москвичи, приехавшие тушить рязанские леса

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, показывающее в каких условиях жили московские специалисты, приехавшие тушить лесные пожары в Рязанскую область.

По данным Mash, 300 человек ночевали под открытым небом на минимальном расстоянии от огня — чтобы быть в режиме постоянной готовности и оперативно выехать на вызов.

На видео можно заметить кровати, которые стоят прямо под деревьями. При этом они заправлены чистым белым бельём.

Часть людей разместили во временных домиках, удобства для спасателей были на улице.

После локализации пожара москвичи уехали домой, 9 сентября врио губернатора Рязанской области Павел Малков отменил режим ЧС в регионе.

Видео: Mash