Мартовское тепло: до +15, но с подвохом

На следующей неделе москвичей ждет необычно теплая погода, однако она будет сопровождаться осадками и сильным ветром. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.

С 10 по 14 марта температура воздуха будет значительно выше климатической нормы. Во вторник и среду ожидается около +10-12 градусов, а в четверг и пятницу воздух прогреется до +14. При этом во вторник и пятницу пройдут кратковременные дожди, а в среду осадки будут более продолжительными.

Особое внимание стоит обратить на пятницу, которая станет предвестником грядущего похолодания. В этот день ожидается усиление ветра и значительные колебания атмосферного давления — от пониженных значений к повышенным.

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По словам синоптика, такая погода является характерной для марта, который остается последним месяцем метеорологической зимы. Несмотря на текущую теплую погоду, природа все же напомнит о своих правах, и уже в выходные дни москвичей ждет существенное изменение погоды с теплой на холодную.

Отметим, что погода в Рязани очень часто напоминает московскую, хотя разница, конечно, есть. По данным Гидрометцентра, в течение рабочей недели днём воздух в городе будет прогреваться до плюс 12 градусов, а в пятницу и до плюс 15. Но затем последует похолодание до плюс 9 градусов к воскресенью. Осадков, за исключением пятницы, практически не будет.