Мартиросяна возмутили передразнивания Алексея Чумакова в шоу «Ярче звёзд»

Завтра в 21:00 на телеканале ТНТ стартует второй сезон «Ярче звёзд» (16+) — музыкального шоу перевоплощений, в котором абсолютно любой человек может выступить в образе популярной звезды и получить шанс выиграть полмиллиона рублей. Победителя выпуска будет выбирать профессиональное жюри: певец Алексей Чумаков, комик Иван Абрамов, актриса дубляжа Дарья Блохина, а также телеведущий Гарик Мартиросян.
Новый сезон начнется с приятного сюрприза — члены жюри вместе с ведущим шоу Тимуром Родригезом выступят с ярким попурри в образах популярных артистов. Также в премьерном выпуске телезрители увидят четыре перевоплощения от участников из народа. На сцене появятся известные певицы Sia и Ева Польна, всенародный любимец Михаил Боярский, а также британская рок-группа Depeche Mode.
Как и в первом сезоне, выбор лучшего участника окажется трудным, а градус между членами жюри продолжит накаляться. Так, Алексей Чумаков начнёт пародировать Гарика Мартиросяна во время его комментариев на выступления участников, что заденет телеведущего.
Небольшой конфликт между коллегами по судейскому столу сойдёт на «нет». Однако интриги продолжатся – в финале выпуска жюри разобьётся на два лагеря при выборе первого финалиста сезона, итог которого точно удивит телезрителей.