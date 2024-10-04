Пятница, 4 октября, 2024

Мартиросяна возмутили передразнивания Алексея Чумакова в шоу «Ярче звёзд»

Автор: Алексей Самохин

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Завтра в 21:00 на телеканале ТНТ стартует второй сезон «Ярче звёзд» (16+) — музыкального шоу перевоплощений, в котором абсолютно любой человек может выступить в образе популярной звезды и получить шанс выиграть полмиллиона рублей. Победителя выпуска будет выбирать профессиональное жюри: певец Алексей Чумаков, комик Иван Абрамов, актриса дубляжа Дарья Блохина, а также телеведущий Гарик Мартиросян.

Новый сезон начнется с приятного сюрприза — члены жюри вместе с ведущим шоу Тимуром Родригезом выступят с ярким попурри в образах популярных артистов. Также в премьерном выпуске телезрители увидят четыре перевоплощения от участников из народа. На сцене появятся известные певицы Sia и Ева Польна, всенародный любимец Михаил Боярский, а также британская рок-группа Depeche Mode. 

Как и в первом сезоне, выбор лучшего участника окажется трудным, а градус между членами жюри продолжит накаляться. Так, Алексей Чумаков начнёт пародировать Гарика Мартиросяна во время его комментариев на выступления участников, что заденет телеведущего.

«Лёш, у меня прямое зрение очень плохое, но периферическое – хорошее. И у меня, кстати, боковой маваши-гери очень сильный. Ты будешь лежать в реанимации», — пригрозит в шуточной форме Мартиросян Чумакову.

Небольшой конфликт между коллегами по судейскому столу сойдёт на «нет». Однако интриги продолжатся – в финале выпуска жюри разобьётся на два лагеря при выборе первого финалиста сезона, итог которого точно удивит телезрителей.

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