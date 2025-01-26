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Транспорт и дороги

Маршрут №46 может прекратить работу в Рязани

Анастасия Мериакри

Маршрут №46 может прекратить свою работу в Рязани 5 февраля. Причина — на сайте госзакупок на электронный аукцион не было подано ни одной заявки.

Общественный транспорт №46 едет по маршруту от улицы Княжье Поле до Олимпийского городка. Текущее свидетельство у перевозчика заканчивается 4 февраля.

С 5 февраля планировали заключить новый контракт. Ни один перевозчик не заявился на маршрут №46 в Рязани.

Как сообщают транспортные активисты, 5 февраля также заканчивается свидетельство на маршруте №58. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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