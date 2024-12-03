Вторник, 3 декабря, 2024
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Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ

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Алексей Самохин
Фото: t.me/mod_russia

До полного освобождения Луганской Народной Республики от украинской армии осталось выбить силы ВСУ из пяти населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За прошедший месяц наши войска значительно продвинулись и установили контроль над большей частью административной границы ЛНР. На данный момент осталось освободить три населенных пункта Сватовского муниципального округа — Надия, Новоегоровка, Петровское; один населенный пункт Кременского муниципального округа — Новолюбовка; и один населенный пункт Лисичанского муниципального округа — Белогоровка», — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт уточнил, что все эти населенные пункты подверглись критическим разрушениям в результате действий украинских сил.

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