Мармакс: при покупке квартиры машиноместо можно получить в подарок

Тенденция последних лет говорит о том, что количество автомобилей растет не только в мегаполисах, но и в небольших городах России, при этом число машиномест не увеличивается. Компания «Мармакс» решает данную проблему за своих жителей – проекты оборудованы комфортными паркингами, а в некоторых из них действуют привлекательные условия – место можно получить совершенно бесплатно.

Учитывая современные реалии – парковочное место становится одним из главных атрибутов для жизни как в центре города, так и в спальных районах. И подземные паркинги являются самым комфортным решением – они экономят пространство, полностью экологичны, независимы от климатических перемен и безопасны.

«Именно поэтому в жилом комплексе «Манхэттен» стартовала специальная акция, в рамках которой при покупке квартир разного формата из ограниченного пула, машиноместо можно получить в подарок, — комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – Это даст жителям возможность зафиксировать комфортное место для своего автомобиля, зная, что он будет находиться в условиях стабильной температуры и влажности, а также под постоянным присмотром».

Жилой комплекс «Манхэттен» находится в центре Рязани, примечателен уникальной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от проекта находится вся необходимая социальная и развлекательная инфраструктура, а также много рекреационных зон. В комплексе представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с функциональными планировками.

Особенное внимание в последнее время семейные покупатели уделяют трехкомнатным лотам, стоимость которых начинается от 10 млн рублей, а площадь варьируется от 71 до 182 кв. м. Популярность такого формата связана с большим количеством планировочных решений – есть квартиры с кабинетом, мастер-спальней, несколько санузлов, гардеробные, ванные комнаты с окном и даже варианты с личными террасами.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.