Мармакс формирует новую городскую среду в Рязани

Девелоперская компания «Мармакс» формирует в Рязани новый район с домами с интересной и стильной архитектурой и уникальными конструктивными решениями – 10 лет назад застройщик рассказывал о глобальных планах сделать из локации настоящую достопримечательность города.

К 2023 году, помимо общего благоустройства, компания реализует здесь уже 4 комплекса, в перспективе – еще один ЖК, который планируется презентовать уже в середине мая. Благодаря этому в районе сформируется комфортная городская среда, которая не только повысит качество жизни горожан, но и будет соответствовать высокому статусу проживающих в ней людей.

Локацией для реализации такой масштабной идеи стало пересечение сразу нескольких улиц: Пролетарской, Маяковской и Чапаева. Здесь за эти годы появились комплексы «Наследие», «Наследие Современности», «Достояние на Чапаева», «Манхэттен» и скоро будет представлен еще один, который также гармонично впишется в застройку, благодаря сдержанной и изысканной архитектуре с точно выверенными акцентами.

Каждый из проектов примечателен качественным благоустройством, созданным с применением интересных архитектурных приемов, комьюнити-пространствами, а также максимальным количеством проработанных нюансов, учитывающих самые разные жизненные сценарии.

Девелопер сделал акцент на объединении своих комплексов общей концепцией, чтобы придать локации гармоничный, эстетичный и целостный облик. Все проекты возводятся из кирпича – это позволяет реализовать самые необычные архитектурные идеи, а также обеспечить долговечность комплекса и его историческую ценность благодаря длительному сроку эксплуатации – более 150 лет. Такой ход позволил отразить уникальность района, его идентичность и историю, а также точно выделить направление развития.

«Новый комплекс в этой локации станет кульминацией нашей идеи и будет сочетать в себе все составляющие комфортной жизни в центре города. Уникальное архитектурное решение будет дополнено сквером, грамотно интегрированным в городскую среду», – комментирует Юрий Юров, генеральный директор компании «Мармакс». – «Главной миссией компании была и остается продуманная и качественно реализованная городская среда и архитектура, а также разработка уникального и наполненного смыслом продукта. Новый проект будет на 100% отвечать этой концепции и станет для нас очередной архитектурной победой».