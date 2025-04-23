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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

Марко Рубио отменил визит в Лондон после слов Зеленского

Алексей Самохин

Глава Государственного департамента США Марко Рубио отказался от участия в лондонской встрече по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times. По данным издания, причиной стало заявление украинского лидера Владимира Зеленского о статусе Крыма.

Встреча, которая должна пройти в столице Великобритании, запланирована с участием представителей Украины, Великобритании и Франции. Инициатива обсуждения предполагаемого плана мирного соглашения исходила от Вашингтона.

Согласно источникам NYT, Белый дом подготовил ряд предложений, в числе которых — признание российской юрисдикции над Крымским полуостровом как часть потенциального урегулирования. Именно отказ Владимира Зеленского рассматривать такой вариант стал поводом для отмены визита Рубио.

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На данный момент участие в переговорах подтвердил только спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Присоединится ли к делегации специальный представитель президента США Стивен Уиткофф — пока неизвестно.

Нежелание Киева идти на компромиссы, касающиеся Крыма, может осложнить процесс переговоров.

Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, итоги которого пока не признаны рядом западных стран, включая США.

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