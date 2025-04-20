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Спорт

Марина Говорова из Рязани стала тренером сборной России по художественной гимнастике

Анастасия Мериакри

Уроженка Рязани Марина Говорова стала старшим тренером сборной России по художественной гимнастике с апреля 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Художественная гимнастика России».

Главный тренер сборной России Татьяна Сергаева назначила старшими тренерами сборной РФ Марину Говорову и Анну Дьяченко. Спортсменок выбрали исходя из их высокого профессионализма, многолетнего опыта работы с ведущими спортсменками и высоких результатов воспитанниц на всероссийских и международных соревнованиях.

Марина Говорова училась в школе №1 в Рязани. С 1 класса занималась художественной гимнастикой. Уже в 4 классе стала КМС, в 7 классе – мастером спорта. Марина Говорова – чемпионка Европы, обладательница Кубка мира в групповых упражнениях.

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