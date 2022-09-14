Среда, 14 сентября, 2022
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Мария Захарова: США накрыла диктатура либерализма

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США накрыла диктатура либерализма, написала в среду, 14 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В качестве доказательства своих слов Захарова приводит слова действующего и бывшего президента США.

Байден назвал Трампа и республиканцев фашистами. Трамп, в свою очередь, сказал, что США — это военизированное полицейское государство.

— Обратите внимание: и тот, и другой сказали об одном и том же, только каждый со своей стороны, — отмечает Мария Захарова.

Сотрудница российского МИДа также задаёт вопрос: эту систему они защищают поставками оружия на Украину, называя её демократией? Считают ли в США такую систему образцом для подражания?

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