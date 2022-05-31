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Вторник, 31 мая, 2022

Мария Захарова: символом «ЕСовской дипломатии» должна стать Пизанская башня

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7info
7info

Мария Захарова: символом «ЕСовской дипломатии» должна стать Пизанская башня

Официальный представитель МИД РФ Татьяна Захарова прокомментировала слова Борреля о включении патриарха Кирилла в чёрный список Евросоюза. 

Пусть молится, чтобы Патриарх Кирилл не включил Европейский союз в ответный. Хотя и без этого записочки о здравии Евросоюза давно никто не подаёт.

Но вообще символом «ЕСовской дипломатии» должна стать Пизанская башня: привлекающая своей неудачей и нефункциональная, при этом популярная, с историей и приносящая её хозяевам доход. Слоган — «Слава падению — в палении слава»

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