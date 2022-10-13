Мария Захарова объяснила «неонацистскую логику» Зеленского после интервью ВВС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий в своём Telegram-канале после выхода интервью президента Украины Владимира Зеленского на BBC. Как уточняет ФАН, в нём он заявил, что никто из «нормальных цивилизованных лидеров не хочет общаться с Россией».
Кроме того, Зеленский указал: либо Украина победит, либо проиграет весь мир. По мнению Захаровой, такие высказывания – это «неонацистская логика».
Президент Украины, как отмечает Захарова, в интервью часто демонстрирует подсознательное чувство превосходства над теми, кто «отличается от белого человека».
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram