Четверг, 13 октября, 2022
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Мария Захарова объяснила «неонацистскую логику» Зеленского после интервью ВВС

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Фото: кадр из видео / Telegram-канал Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий в своём Telegram-канале после выхода интервью президента Украины Владимира Зеленского на BBC. Как уточняет ФАН, в нём он заявил, что никто из «нормальных цивилизованных лидеров не хочет общаться с Россией».

Кроме того, Зеленский указал: либо Украина победит, либо проиграет весь мир. По мнению Захаровой, такие высказывания – это «неонацистская логика».

— Он не считает за «нормальных» не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет, — уточнила дипломат.

Президент Украины, как отмечает Захарова, в интервью часто демонстрирует подсознательное чувство превосходства над теми, кто «отличается от белого человека».

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