Марафон проектов и жарких споров. Астропрогноз на неделю со 2 по 8 декабря от Глобы

Популярный астролог Богдан Глоба в своем telegram-канале поделился прогнозом на неделю со 2 по 8 декабря. Ожидается неделя решительных действий, отстаивания собственных интересов и реализации возможностей. Качественный рывок вперед сделают те, кто не пасует перед трудностями и четко знает, чего хочет.

Не лишним будет объединить усилия с такими же решительными товарищами, ненадолго «задвинув на задний план» тех, кто не столь инициативен.

Необходимо искать компромисс между прошлыми наработками и кардинальными переменами. Процесс перехода в новую фазу должен быть планомерным, но безостановочным. Касается это как личных аспектов, так и внешних форм взаимодействия. Будьте решительны, но проявите мягкость.

Венера в субботу переходит в Водолей. И в этом воздушном знаке она обретает легкость, даруя человеку возможность оторваться от обыденности и реализовать смелые, иногда даже взбалмошные идеи. Конечно, Венера особенно выделит представителей знака Водолей и тех, у кого возвращается на свое место в гороскопе.

Воскресенье под тенью Девятого лунного дня. Здесь все как обычно: снижаем активность до минимума, занимаемся рутинными и домашними делами. Берегите энергию и старайтесь пребывать в гармонии с собой и окружающим миром.

В общественной сфере бурные споры вокруг законов и финансовых нововведений. Нестабильный период ретроградного Меркурия подкидывает все новые финансовые трудности и повсеместно выбивает устоявшиеся деловые процессы. Пока что остается только встраиваться в хаотичный поток и пытаться лавировать в нем.

Значительна роль женщин. Именно на их плечи ляжет задача урегулирования кажущихся тупиковыми вопросов. Мудрость и сила дочерей Луны будут задействованы в государственных, культурных и общечеловеческих процессах. И немало в этом преуспеют.

Для личности время перестроить внимание и освоить новое в своей сфере. Не столь важно, будет это обучение в группе или самообучение. Тем более, что в делах карьеры в равной мере возникают как возможности, так и препятствия. Причем, чинить эти препятствия будут люди, от которых ну никак подобного не ожидаешь.

В рабочей сфере марафон проектов и мозговых штурмов. Контролируйте траты и опирайтесь в основном на себя, а не партнеров. Сейчас каждый тянет одеяло на себя. Не время для кадровых перестановок. Вложения в обучение сотрудников и мотивацию.

На личном фронте вполне могут замаячить старые влюбленности и новые перспективы. При желании вы вполне можете выстроить отношения заново или дать шанс тому, что не состоялось. Здесь нет универсального совета. Выбирайте по душе, но обдумайте, стоит ли игра свеч.

2 декабря, понедельник: дела спорятся в первой половине. Включайте творческую энергию и вперед – к новым достижениям. Но после обеда берегитесь обманов и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры.



3 декабря, вторник, вкручивайтесь в рабочий поток с самого утра и не теряйте времени. Удачен для решения финансовых вопросов. Успехи для пытливых. Но не забывайте про близких.

4 декабря, среда: начало дня продолжает тенденции вторника. Но уже после полудня будьте аккуратны и не принимайте скоропалительных решений. День взрывной и неспокойный.

5 декабря, четверг: сложности приходят будто бы из ниоткуда, но преуспеют те, кто верит в собственное дело и не отступает. Удачен для индивидуальных проектов, но эмоционально и ситуативно взрывной. Проявите внимание в местах скопления народа.



6 декабря, пятница: принесет интересные знакомства и перспективы. Хватайтесь за возможности и не упускайте своего. Открытую враждебность игнорируйте. Берегите финансы.



7 декабря, суббота: технические проблемы тормозят процесс. Договоренности срываются, но за ними приходят новые. На волнах новой Венеры многое меняет вектор развития. Не оставайтесь за бортом современности.

8 декабря, воскресенье: девятый день полнится соблазнами. Избегайте начинаний и договоренностей. Переключитесь на дела дома и нейтральную волну.