«Мамины объятия» Александры Корнеевой

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16 июля завершилась федеральная образовательная программа по развитию женского бизнеса «Мама-предприниматель». Победительницей конкурса бизнес-проектов стала Инна Самохвалова с идеей создания Интерактивного НейроМузея. В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего дела.

А приз зрительских симпатий был единогласно отдан Александре Корнеевой. Её бренд “Мамины объятия” покорил не только жюри, но и всех участниц конкурса.

Мы встретились с Александрой в Центре Бизнеса и поговорили о конкурсе, мечте, и ,конечно, её хобби, которое, возможно, станет делом жизни.

— Александра, как вы узнали о конкурсе “Мама предприниматель”?

— О проекте узнала случайно. Знакомые рассказали и предложили поучаствовать.

Я поговорила с домашними, так как без их согласия не смогла бы принять участие. Младшему сыну Фёдору 2 годика и он требует постоянного присутствия взрослых. Поэтому нужно было договориться с родными, кто меня заменит на время. Я получила одобрение ,поддержку и уже ничего не могло остановить.

— Расскажите о жизни до декрета?

— До рождения детей я работала в банковской сфере. Перед вторым декретом была начальником отдела, в котором трудилось 35 человек. Работа приносила удовольствие. Но материнство, а затем затянувшаяся пандемия внесли свои коррективы. Идея начать шить именно детские полотенца пришла после того, как многочисленные попытки купить младшему такой аксессуар не увенчалась успехом. То капюшон был недостаточно удобный, то ткань не устраивала. И тогда я купила самое обычное полотенце. Развернув его, я поняла, что не устраивало. Изделие было безликим. Я решила вдохнуть в него жизнь. Купила вышивальную машинку и вышила на капюшоне мордашку.

— А вы шили раньше?

— Нет. Хорошо шьёт мама. Именно она составила выкройку капюшона, который имеет правильное прилегание по голове. Мои полотенца достаточно универсальны. В них можно укутать как новорожденного ребеночка, так и пятилетнего. Мой семилетний старший сын с удовольствием носил сшитого мною медведя, когда я только начинала своё производство “живых” полотенец.

— Как появилась идея названия бренда “ Мамины объятия”?

— С восприятия образа мамы и малыша. Что самое главное для ребёночка? Когда мама обнимет, поцелует и скажет, что всё хорошо. И мне хотелось, чтобы название проекта было созвучно моему внутреннему состоянию. Изначально хотелось делиться со своими детьми. Мы очень тактильная семья. Обнимашки — это ежедневный ритуал. А в процессе развития хотелось передать своё восприятие мира клиентам.

— Рынок детских товаров перенасыщен. Предложений на любой вкус и кошелёк полно. Для кого вы создаёте изделия?

— Я считаю, что мои полотенца очень конкурентоспособны. Выбор товаров, безусловно, огромен, но в массовом производстве нет души.

А когда люди видят товары бренда “Мамины объятия”, то говорят, что они “живые”. Видишь, например, зайца, и чувствуешь ,что он радостный, счастливый и малышу с ним будет комфортно почти так же, как на ручках у мамы.

У каждого полотенца бренда “Мамины объятия” своё настроение. Но главное, что оно всегда позитивное. Мне не жалко время, которое я трачу на вышивку. Потому что в этот период я думаю о клиенте и заряжаю полотенца на добро. В зависимости от пожеланий заказчика я могу сделать разного размера глаза, прищур, улыбку. Мы обязательно обговариваем цвет изделия, его функциональное применение. Я могу вышить индивидуальное послание, или сделать именное полотенце.

— Участие в конкурсе мотивировало на дальнейшее развитие ?

— Сейчас я испытываю приятное послевкусие. Начинаешь вспоминать, осознавать. Даже скучать. Обстановка была изумительная. Никакой конкурсной борьбы не чувствовалось. Все друг о друге заботились, переживали, помогали друг другу.

Я, безусловно, получила много новых знаний. Сейчас изучаю возможность выхода на Маркетплейс. Мечтаю увидеть свои изделия на wildberries. Пока у меня нет возможности открыть производство, поэтому на первом этапе хочу попробовать сама. Конкурс — это стимул, движение вперёд. Я очень рада за победительницу, у неё действительно классный проект. Рада за высокую оценку жюри моего проекта, было приятно и неожиданно.

От себя лично я бы порекомендовала проект “Мама-предприниматель” всем, кто хочет заявить о себе.

— Александра, где сейчас можно приобрести Ваши изделия?

— Пока со мной можно связаться лично, через аккаунты @ mom_s_hugs и @korneeva_as. Или позвонить по телефону, который указан в профиле.

— Конечно я мечтаю о небольшом производстве. У меня есть мечта привлекать в качестве сотрудников людей с ОВЗ. Мне кажется при таком тандеме бренд “Мамины объятия” станет ещё лучше. Люди с особенностями не могут реализовать себя, а им необходимо быть нужными. Я бы очень хотела, чтобы мы стали полезны друг другу. У многих людей с ОВЗ уже есть навык шитья.

— Кто вдохновляет на создание изделий “Мамины объятия” ?

— Изначально, конечно мои дети и муж. Для клиентов у меня есть базовые модели, а дальше начинается общение либо по телефону или через соцсети и рождается то самое, индивидуальное полотенце. Клиент должен понимать, какие персонажи нравятся ребёнку, для которого делается полотенце, как его планируют использовать — в домашних условиях или в качестве пляжного аксессуара. Мальчик или девочка. Сколько лет ребёнку или взрослому)))

В качестве иллюстрации моих слов хочу привести пример одной работы. Я делала полотенце на годик мальчику ,которого звали Лев. Домашние ассоциировали малыша с персонажем советского мультика про “Львенка и черепаху”. И я сделала полотенце с гривой ,огромными глазами и задорной улыбкой персонажа.

— Какова средняя цена изделия?

“ Живые” полотенца стоят от 1500 до 1700 рублей. В качестве сырья я использую 100 % натуральный хлопок. А в украшении могут быть любые материалы.

Я с удовольствием учту любые пожелания и постараюсь воплотить в жизнь любые идеи и пожелания заказчиков.



