Пятница, 21 июля, 2023
На главнуюАкценты

Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food

7info7

Предпринимательница из Рязани Мария Маркова очень любит пиццу и умеет ее готовить. Девушка работала в нескольких ресторанах города и со временем решила открыть свою пиццерию в формате Street Food, где каждый сможет «на ходу» перекусить горячей пиццей.

Для реализации идеи Мария приняла участие в проекте «Мама-предприниматель» в 2021 году: прошла обучение, но не смогла получить грант. Тогда победительницей конкурса бизнес-проектов стала Инна Самохвалова с идеей создания нейромузея «Шевели мозгами». Однако Мария все равно продолжила воплощать проект в жизнь и полученные знания ей очень пригодились. Она создала свое дело почти с нуля и прошла стандартный путь от составления бизнес-плана, сбора документов, поиска помещения до покупки оборудования и состава меню.
О продвижении своего дела Мария рассказала центру «Мой бизнес».

Идея об открытии киосков с пиццей впервые появилась у рязанки, когда она работала в ресторане итальянской кухни.

– Помню, что итальянец нас учил готовить пиццу. Выяснилось, что обычно нарушаются правила раскатки теста, запекания и другие тонкости итальянской кухни. В итоге получается круглая лепешка с начинкой. Так что раскатывали мы тесто руками, не используя скалку. Я получила очень интересный опыт, а после этого пошла работать в другое место, где тоже готовила пиццу. Спрос был большой, приходилась делать по 100 штук в день. Тогда пришло осознание, что я хочу открыть свою точку с пиццей, но только в уличном формате. Ведь киосков с шаурмой везде много, а вот с пиццей еще не было, — вспоминает Мария Маркова.

Когда девушка ушла в декретный отпуск, то полностью занялась проработкой идеи, а затем узнала о запуске проекта «Мама-предприниматель» и отправила заявку на участие.

– Нашим куратором был замечательный человек. На проекте он сказал нам, что в будущем мы всегда можем к нему обратиться. Так, он мне помог в составлении бизнес-плана, чтобы выиграть средства для развития своего бизнеса в Центре занятости населения. Кстати, после проекта я часто встречалась с участницами, они тоже помогали мне, за что им благодарна, — продолжила Мария.

В итоге рязанка получила 117 тыс. рублей и закупила необходимое оборудование. А в начале 2023 года открыла два киоска «Пиццерони маркет».

– Наша фишка в том, что пиццу мы готовим прямо перед клиентом. Каждый день из цеха нам доставляют свежее тесто, которое мы раскатываем, делаем начинку и запекаем. Одни посетители в восторге с этого, другие немного с недоверием относятся к нам из-за такой открытой кухни. Но мы всегда соблюдаем все санитарные нормы, — добавила Мария.

Предпринимательница подчеркнула, что у ее пиццы есть одна особенность — попробовав ее, хочется еще! В меню киоска, помимо пиццы, есть сэндвичи, натуральное фирменное мороженое и напитки.
По словам Марии, в разработке есть новая идея: создание безглютеновой пиццы для узкого круга посетителей, которые не могут позволить себе насладиться ей.

Предпринимательница отметила, что прибыли у нее пока нет, но она планирует запустить дополнительную рекламу для привлечения внимания. Для этого Марина вновь обратилась в центр «Мой бизнес», чтобы больше людей узнали о «Пиццерони маркете».

– Хочется привлечь новых клиентов и порадовать их вкусной пиццей, — заключила она.

Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food
Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food
Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food
Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food
Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food

Проект «Мама – предприниматель» помогает женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания необходимые для открытия своего дела, а лучшие проекты в каждом регионе — 100 тыс. рублей на реализацию.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries.

Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH

Подробная информацию об участии и подаче заявки по ссылке мамапредприниматель.рф

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов

Запрет на посещение гражданами лесов введён в связи с установлением в Рязанской области особого противопожарного режима.

Группа ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

Чаще всего это делают на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона приобретают другую машину не реже, чем раз в 5 лет.

Десятая часть работников Рязанской области заняты в торговле

В торговле трудится 33,6 тысяч человек.

В Сараях мужчина упал с автовышки, меняя вывеску на баннер

В Сараях во время смены вывески на баннере произошло ЧП — с высоты сорвался мужчина. Как сообщает издательство «Пресса», это произошло 20 июля. После падения с автовышки мужчину забрала скорая помощь. Затем его перевели в одну из рязанских больниц. Обстоятельства происшествия выясняются.

ГИБДД обнародовала подробности аварии на Первомайском проспекте

В ДТП пострадала 40-летняя женщина.

В Рязанской области назначили двух мировых судей

Соответствующее решение 19 июля приняла Рязанская областная Дума.

Мужчина умер после избиения на базе отдыха под Калугой

У жителя Калуги врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, другие повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Рязанские новостройки переходят на электроплиты

Сейчас новостройки с электроплитами возводятся во всех районах Рязани.

Госдума освободила туроператоров от НДС за путёвки по России

Мера, которая будет действовать до 30 июня 2027 года, распространяется на операции, проведённые с 1 июля текущего года.

Госдума рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет

О возможных изменениях журналистам сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Пьяный мужчина скинул маленькую девочку с 3-го этажа

Ребенок заплакал, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю

В Рязани по Солотчинскому мосту ходила корова

Водители, чтобы не причинить вред животному, снижали скорость. Из-за этого значительно замедлился трафик.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации