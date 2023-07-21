Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food

Предпринимательница из Рязани Мария Маркова очень любит пиццу и умеет ее готовить. Девушка работала в нескольких ресторанах города и со временем решила открыть свою пиццерию в формате Street Food, где каждый сможет «на ходу» перекусить горячей пиццей.

Для реализации идеи Мария приняла участие в проекте «Мама-предприниматель» в 2021 году: прошла обучение, но не смогла получить грант. Тогда победительницей конкурса бизнес-проектов стала Инна Самохвалова с идеей создания нейромузея «Шевели мозгами». Однако Мария все равно продолжила воплощать проект в жизнь и полученные знания ей очень пригодились. Она создала свое дело почти с нуля и прошла стандартный путь от составления бизнес-плана, сбора документов, поиска помещения до покупки оборудования и состава меню.

О продвижении своего дела Мария рассказала центру «Мой бизнес».

Идея об открытии киосков с пиццей впервые появилась у рязанки, когда она работала в ресторане итальянской кухни.

– Помню, что итальянец нас учил готовить пиццу. Выяснилось, что обычно нарушаются правила раскатки теста, запекания и другие тонкости итальянской кухни. В итоге получается круглая лепешка с начинкой. Так что раскатывали мы тесто руками, не используя скалку. Я получила очень интересный опыт, а после этого пошла работать в другое место, где тоже готовила пиццу. Спрос был большой, приходилась делать по 100 штук в день. Тогда пришло осознание, что я хочу открыть свою точку с пиццей, но только в уличном формате. Ведь киосков с шаурмой везде много, а вот с пиццей еще не было, — вспоминает Мария Маркова.

Когда девушка ушла в декретный отпуск, то полностью занялась проработкой идеи, а затем узнала о запуске проекта «Мама-предприниматель» и отправила заявку на участие.

– Нашим куратором был замечательный человек. На проекте он сказал нам, что в будущем мы всегда можем к нему обратиться. Так, он мне помог в составлении бизнес-плана, чтобы выиграть средства для развития своего бизнеса в Центре занятости населения. Кстати, после проекта я часто встречалась с участницами, они тоже помогали мне, за что им благодарна, — продолжила Мария.

В итоге рязанка получила 117 тыс. рублей и закупила необходимое оборудование. А в начале 2023 года открыла два киоска «Пиццерони маркет».

– Наша фишка в том, что пиццу мы готовим прямо перед клиентом. Каждый день из цеха нам доставляют свежее тесто, которое мы раскатываем, делаем начинку и запекаем. Одни посетители в восторге с этого, другие немного с недоверием относятся к нам из-за такой открытой кухни. Но мы всегда соблюдаем все санитарные нормы, — добавила Мария.

Предпринимательница подчеркнула, что у ее пиццы есть одна особенность — попробовав ее, хочется еще! В меню киоска, помимо пиццы, есть сэндвичи, натуральное фирменное мороженое и напитки.

По словам Марии, в разработке есть новая идея: создание безглютеновой пиццы для узкого круга посетителей, которые не могут позволить себе насладиться ей.

Предпринимательница отметила, что прибыли у нее пока нет, но она планирует запустить дополнительную рекламу для привлечения внимания. Для этого Марина вновь обратилась в центр «Мой бизнес», чтобы больше людей узнали о «Пиццерони маркете».

– Хочется привлечь новых клиентов и порадовать их вкусной пиццей, — заключила она.

Проект «Мама – предприниматель» помогает женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания необходимые для открытия своего дела, а лучшие проекты в каждом регионе — 100 тыс. рублей на реализацию.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries.

Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH

Подробная информацию об участии и подаче заявки по ссылке мамапредприниматель.рф