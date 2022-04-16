«Мама, я живой». В Башкирии матери по ошибке сообщили о смерти сына на Украине

Жительнице села Таймасово в Башкирии по ошибке сообщили о смерти сына в ходе военной операции на Украине, пишет издание Пруфы.рф.

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По предварительной информации, в среду, 13 апреля, к женщине пришел глава Куюргазинского района Юлай Ильясов и местный военком. Они сообщили матери о смерти ее сына. При этом ее попросили сдать кровь для ДНК-теста.

В итоге у местной жительницы подскочило давление, и ей потребовалась срочная госпитализация. Однако некоторое время спустя женщине позвонил ее сын и рассказал, что он жив и с ним все в порядке.

Сейчас пациентка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Причиной ошибки стал человеческий фактор.