«Опора России» направила в правительство и Минэкономразвития предложения по мерам поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) для второго пакета антикризисных мер (письмо есть у «Известий»). Среди ключевых инициатив — отсрочка по уплате налогов до конца года, снятие ковидных ограничений для бизнеса, отмена курортного сбора, снижение штрафов для МСП и законодательное ограничение разницы между курсами покупки и продажи валюты.

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Предложения «Опоры» разделены на пять блоков: финансовые меры, поддержка внешнеэкономической деятельности, снижение административного давления, уменьшение фискальной нагрузки и госзакупки.

В числе других инициатив — мораторий на банкротство юрлиц и ИП, продление сроков микрозаймов для МСП до пяти лет, реструктуризация лизинговых, продление программы «детского туристического кэшбека» на 2022 год, а также повышение порогов применения упрощенной и патентной систем налогообложения.

Кроме того, предлагается установить плоскую шкалу страховых взносов для МСП в размере 15 и полностью исключить их в отношении работающих пенсионеров.

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Дополнительные меры поддержки бизнеса, которые могут войти во второй пакет антикризисных мер, будут обсуждаться с кабмином 9-10 марта, уточнил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Еще не бремя: малому бизнесу предложили дать отсрочку по налогам»