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Малков рассказал о строительстве детской поликлиники в Дашково-Песочне

Алексей Самохин

В микрорайоне Дашково-Песочня в городе Рязани планируется строительство филиала детской поликлиники № 7, написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона рассказал, что во время личного приёма к нему обратилась многодетная мама Виктория с вопросом создания новой детской поликлиники. Старая уже не справляется с нагрузкой в густонаселённом районе.

По словам Малкова, в Дашково-Песочне не хватает социальной инфраструктуры, но ситуация постепенно исправляется.

— Идёт строительство нового корпуса 11-й поликлиники, скоро откроем детскую стоматологию. Планируем строительство филиала детской поликлиники № 7, готовится проектная документация, — написал Павел Малков.

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По словам губернатора, в новом медицинском учреждении разместят современный детский травмпункт.

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