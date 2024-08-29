Малков рассказал, когда в Рязани станет больше деревьев и зелёных зон

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира с жителями региона ответил на вопрос, когда в Рязани станет больше зелёных зон.

Глава региона признал, что проблема с озеленением есть. Но есть и прогресс. За два года в городе удалили порядка 10 тысяч сухих деревьев.

— Рязань обязательно должна стать зелёной, мы этим занимаемся, — отметил Малков.

По словам губернатора, составлен план, определены деревья и кустарники, которые будут сажать. Павел Малков подчеркнул, что во всем должен быть системный подход.

Глава региона считает, что лучше всего сажать растения, выращенные в рязанских питомниках.

Осенью запланированы работы по высадке растений на 30 участках в городе. Планируется, что принять участие в них смогут все желающие.