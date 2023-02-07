Вторник, 7 февраля, 2023
7info

Малков поручил задействовать все источники для решения проблем с водой в Рязани и Скопине

На главнуюНовости Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил задействовать все возможные источники финансирования модернизации ЖКХ, чтобы решить проблемы с водоснабжением в Рязани и Скопине. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Совещание по вопросу обеспечения бесперебойного водоснабжения городов Рязани и Скопина провёл вице-губернатор Артём Бранов. В работе приняли участие министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов, глава администрации г. Рязани Елена Сорокина, и. о. главы администрации г. Скопина Ирина Ланина, руководители профильных организаций и ведомств.

Среди проблем областного центра — рыбный запах водопроводной воды, высокое содержание железа, жесткость воды из артезианских скважин. Необходимо модернизировать очистные сооружения, построить станцию водоподготовки, очистить Дядьковский затон.

В Скопине в рамках Федерального проекта «Чистая вода» и региональных программ выделили деньги на постройку станции водоподготовки, артезианской скважины и водозаборного узла, проведение реконструкции и капитального ремонта участков водопроводной сети. Работы проведены масштабные, но люди продолжают жаловаться на качество водоснабжения.

Предложения, которые должны подготовить участники совещания, представят губернатору Павлу Малкову и министрам регионального правительства.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации