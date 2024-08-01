Малков поручил до конца лета завершить подготовку соцобъектов к новому сезону

На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков поднял вопрос о приведении в порядок учреждений социальной сферы региона в летний период. Особое внимание было уделено Дворцу детского творчества в Рязани.

Губернатор выразил недовольство работой руководства учреждения. Накануне он посетил Дворец детского творчества, где в настоящее время ведётся ремонт бассейна и планируется выделить средства на кровлю. Павел Малков подчеркнул, что во время каникул дети и спортсмены должны видеть, что учреждение готовится к новому сезону, а не находится в запустении.

Глава региона поручил проверить все учреждения культуры, спорта и образования в Рязанской области и в течение оставшегося летнего месяца привести их в порядок. Он также отметил необходимость совершенствования спортивных объектов и благоустройства областного центра.

Павел Малков рассказал, что недавно регион посетили заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин и министр спорта России Михаил Дегтярёв. Они посетили несколько объектов, включая новую локацию на Лыбедском бульваре и стадион спортивной школы «Олимпиец». Там прошёл отбор юных футболистов для обучения в Академии ЦСКА. Это был первый регион после Москвы, куда представители ЦСКА приехали с подобным проектом.

Также обсуждались планы по реконструкции стадиона ЦСК. Вместе с Лыбедским бульваром он станет частью большого пешеходного маршрута, который будет проходить через ЦПКиО и изменённую пешеходную сеть. Часть дороги планируется провести под железной дорогой для безопасности и удобства жителей Рязани.