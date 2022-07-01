Малков поделился впечатлениями от посещения Спасского района

30 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков провёл рабочую поездку в Спасский район. Впечатлениями о ней он поделился в интервью журналистам.

Малков отметил, что первое, что обращает на себя в Спасском районе, – это невероятная история и колоссальный туристический потенциал. Он обратил внимание также на неравнодушие местных жителей.

– Я вижу хозяйственное отношение со стороны руководителей органов местного самоуправления. Я всегда говорю: средства нужно направлять туда, где точно знаешь, что к ним отнесутся бережно. В Спасском районе есть всё: исторические места, туристический потенциал, сельское хозяйство, леса. Все это необходимо сохранить и развивать, – заявил он.

Во время рабочей поездки Павел Малков встретится с общественностью, которая озвучила ему основные проблемы района. Среди них – разбитые дороги, некачественный вывоз мусора, некачественная вода, нехватка медиков в районной больнице и другие.

– Всем этим можно и нужно заниматься, – подчеркнул глава региона. – Как и в других районах, в ходе поездки мы зафиксировали общие проблемы, которые лягут в основу разработки стратегических планов. Это вопросы здравоохранения, водоснабжения, электроснабжения и всё, что касается инфраструктуры: дороги, школы, детские сады и другие социальные объекты. Отметили конкретные наболевшие вопросы, которые нужно решать уже сейчас. Мы их все записали.

Врио губернатора анонсировал и другие поездки в Спасский район. По его словам, в рамках них он уже будет не задавать вопросы об имеющихся проблемах, а отвечать на них. В таком формате продолжится работа по всей области.

В своём Telegram-канале Павел Малков также опубликовал пост по итогам посещения Спасского района.