Малков поделился впечатлениями от посещения Спасского района

30 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков провёл рабочую поездку в Спасский район. Впечатлениями о ней он поделился в интервью журналистам.
Малков отметил, что первое, что обращает на себя в Спасском районе, – это невероятная история и колоссальный туристический потенциал. Он обратил внимание также на неравнодушие местных жителей.
Во время рабочей поездки Павел Малков встретится с общественностью, которая озвучила ему основные проблемы района. Среди них – разбитые дороги, некачественный вывоз мусора, некачественная вода, нехватка медиков в районной больнице и другие.
Врио губернатора анонсировал и другие поездки в Спасский район. По его словам, в рамках них он уже будет не задавать вопросы об имеющихся проблемах, а отвечать на них. В таком формате продолжится работа по всей области.
В своём Telegram-канале Павел Малков также опубликовал пост по итогам посещения Спасского района.