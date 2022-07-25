Малков назначил зампредом рязанского правительства саратовчанку Юлию Швакову

Юлия Швакова назначена на должность заместителя председателя правительства Рязанской области. Соответствующее постановление за подписью врио губернатора Павла Малкова опубликовано в понедельник, 25 июля.

С этого дня Швакова занимает пост председателя правительства Рязанской области – руководителя представительства правительства Рязанской области. Ранее должность была закреплена за Романом Петряевым.

Юлия Швакова – уроженка Саратова. Чиновница начинала свою трудовую деятельность в министерстве торговли Саратовской области, затем работала в региональном Минэкономразвития.

До 2020 года занимала пост министра экономического развития Саратовской области. Затем перешла на работу Росстат, которым тогда руководил Павел Малков.