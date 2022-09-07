Малков доложил Мишустину о ситуации в Рязанской области

В среду, 7 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Павлом Малковым.
Главное из доклада главы региона опубликовала пресс-служба правительства РФ.
В Рязанской области осуществлена полная локализация пожаров. Удалось отстоять все населенные пункты, ни одного строения не пострадало.
В текущем году индекс промышленного производства составил 111%, а объем отгрузки промышленной продукции достиг 290 млрд рублей.
Рост темпа ввода жилья увеличился на 27% и составил 460 тыс. кв. м.
Производство лекарственных средств увеличено в 2,5 раза, а производство пищевой продукции выросло на 11%.
Активно ведется развитие сельского хозяйства. В текущем году уже собрано около 3 млн т зерновых.
Для поддержки импортозамещения высокую эффективность показали специнвестконтракты. В Рязанской области реализуется два таких проекта.
По просьбе главы региона правительство дополнительно профинансирует благоустройство «Нижнего городского сада» города Рязани.