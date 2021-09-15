Макаров предложил ввести единый счёт налогоплательщика

14 сентября состоялось совещание под председательством президента РФ Владимира Путина, на котором обсуждали вопросы реализации инициатив по укреплению отечественной экономики. Об итогах совещания проинформировал депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров.

Путин отметил, что в этом году наметился целый ряд важных инициатив.

Это предложения и состоявшиеся решения о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, по укреплению социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и посёлках.

Многие решения были приняты по итогам инициатив граждан. Часть из них уже воплотилась в конкретные нормативные документы.

В ходе совещания были заслушаны доклады. Председатель бюджетного комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров проинформировал о работе над нулевым чтением проекта федерального бюджета. За его основу взят тезис о благополучии людей и сильной стране.

Макаров сообщил, что выполнена задача, поставленная Президентом РФ, – первые доходы от экономического роста направлены на соцподдержку людей. Парламентарий подчеркнул, что в период работы над бюджетом важно распределить средства так, чтобы все нуждающиеся в поддержке, получили её.

Нужно, чтобы каждый рубль нашел своего получателя. Для этого предстоит налаживать многоуровневый парламентский контроль: федеральный, региональный, местный, – сказал депутат.

Макаров добавил, что ряд законов, которые оперативно принимались в пик пандемии, показали свою целесообразность. Он предложил внести некоторые нормы в бюджетный кодекс.

Депутат уделил внимание межбюджетным отношениям. Высоко зарекомендовала себя замена коммерческих кредитов бюджетными, что уже в этом году дало регионам возможность направить 343 млрд. рублей не в банки на погашение долга, а на решение социальных задач. Поддержка регионов будет осуществляться и по другим направлениям: ремонт дорог, обновление общественного транспорта, создание инфраструктуры, в том числе – очистные сооружения, капитальный ремонт школ и многое другое.

От имени бизнес-сообщества Андрей Макаров поблагодарил за решение о продлении моратория на проверки. Он напомнил, что помощь предпринимательскому сообществу оказывается на системной основе, и она будет продолжаться. В качестве очередного шага он предложил использование единого счета налогоплательщика, что значительно снизит административную нагрузку.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу Андрей Макарова в 7-м созыве Госдумы.

Комментируя итоги совещания, Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость обсуждаемых вопросов для всех субъектов РФ.