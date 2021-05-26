Май в «М5 Молл»: открытия, польза, бонусы

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Три составляющие работы рязанского ТРЦ «М5 Молл» в мае – новые открытия, забота о здоровье посетителей и выгодные бонусы в «магазинах месяца». Майские новости «М5 Молл» в нашем дайджесте.

Открытия

На новом месте в отремонтированной части ТРЦ «М5 Молл» открылся салон связи МТС. Оператор разместился в помещении, расположенном рядом с фудкортом. Вход № 2. Время работы салона: с 10.00 до 22.00.

Польза. Более 500 человек уже сделали прививки от коронавирусной инфекции в пункте вакцинации от COVID-19, расположенном в ТРЦ «М5 Молл». Бригада медиков работает здесь ежедневно: в будние дни с 14.00 до 19.00, в выходные дни с 11.00 до 16.00. Вакцинация бесплатная, без предварительной записи. Пункт располагается в помещении у входа №2 (рядом со стойкой информации), напротив магазина Kanzler. Телефон: 77-48-45.

Напоминаем, что для вакцинации требуется наличие в обязательном порядке одного из документов: паспорта или СНИЛС – информация о прививке будет внесена в федеральный регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Кроме того, прививку сделают только при отсутствии противопоказаний. Дату прохождения второго этапа вакцинации врач назначит в день прохождения первого этапа.

Бонусы

Двойные баллы в молловских магазинах «Иджеван», Sport Universe, Intimissimi в течение мая смогут получать гости ТРЦ в мобильном приложении «М5 Молл». Эти магазины были выбраны покупателями «Магазинами месяца» в одноименном конкурсе, который проходит в торговом центре. Свои отзывы о работе магазинов ТРЦ посетители оставляют в мобильном приложении «М5 Молл», за что получают дополнительный балл на бонусный счет. Магазины, набравшие наибольшие баллы по отзывам, становятся «Магазинами месяца», именно там в текущем месяце начисляются двойные баллы за покупки. Итоги голосования подводят в «М5 Молл» в начале каждого месяца.