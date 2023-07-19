«М5 Молл» пригласил рязанцев на бесплатное цирковое представление

В воскресенье, 23 июля, ТРЦ «М5 Молл» приглашает жителей Рязани на несколько часов окунуться в увлекательный мир цирка. Импровизированная арена, цирковые номера, конферансье и веселые фото на память — на празднике предусмотрено все, чтобы гости получили яркие и незабываемые впечатления.

Главная «арена» праздника «Цирк! Цирк! Цирк!» будет расположена в зоне Трёх фонтанов (фудкорт). Здесь будут проходить выступления артистов, интерактивная программа от ведущего и яркое шоу мыльных пузырей, которое любят не только дети, но и взрослые.

За музыкальную атмосферу и «невозможность усидеть на месте» в этот день будет отвечать рязанская кавер-группа «Неон». А в праздничных галереях «М5 Молл» можно будет встретить необычных персонажей: ярких клоунов и «великанов» на ходулях, с которыми можно будет бесплатно сфотографироваться.

Ну и какой же поход в цирк без традиционного лакомства — сахарной ваты. Сладкий подарок смогут получить все гости «М5 Молл», сделавшие во время праздничного мероприятия покупки на сумму от 500 рублей.

Праздничная программа «Цирк» Цирк! Цирк!» пройдет в ТРЦ «М5 Молл» 23 июля с 13:00 до 16:00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ Возрастное ограничение: 6+.