«М5 Молл» пригласил рязанцев на аниме-пати 

Стать героем любимого аниме, удивить всех своим костюмом, сделать фото в необычных образах или написать текст о самых ярких моментах в любимом центре и получить заслуженный подарок за лучшую работу… Такой нескучной и разнообразной будет субботняя программа в «М5 Молл».

25 мая на три часа площадка «М5 Молл» будет отдана всем тем, кто любит японское аниме. Мультяшная вечеринка в центре начнётся в 14:00. В программе: конкурс косплея, дефиле, профессиональные фото в ярких образах. К вечеринке стоит подготовиться творчески. Дресс-код — кошачьи ушки, не лишними будут лапки и хвост.

Подать заявки на конкурс косплея можно по ссылке.

Вход на вечеринку — свободный. Возрастное ограничение: 12+.

«Моё самое яркое воспоминание об «М5 Молл» — так называется новый конкурс сочинений, который подготовил для детей в возрасте от 5 до 10 лет торгово-развлекательный центр «М5 Молл». Организаторы конкурса просят всех маленьких гостей центра вспомнить самые яркие моменты, проведённые в центре, перенести их на лист бумаги и, главное, написать искренне, творчески и с душой. Родители могут помочь участнику, но только в переносе сочинения на бумагу — не более.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на группу «М5 Молл» во ВКонтакте и телеграм-канал центра. А свою творческую работу отправить по ссылке.

Авторы лучших пяти работ получат сертификаты на единоразовое безлимитное посещение «Мисти Парк» в будние дни. Работы ждут в «М5 Молл» до 26 мая включительно. Имена победителей «М5 Молл» назовёт 1 июня — в День защиты детей. Возрастное ограничение: 0+.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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