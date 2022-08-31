«М5 Молл» приглашает на встречу с футболистками клуба «Рязань-ВДВ»

В субботу, 3 сентября, рязанский ТРЦ «М5 Молл» приглашает болельщиков женской футбольной команды «Рязань-ВДВ» на встречу с любимыми спортсменками и автограф-сессию.

На встрече можно будет не только пообщаться вживую, получить автограф представительниц команды или сделать фото на память о встрече, но и выиграть призы с символикой клуба, а также пригласительные на ближайший домашний матч, который состоится 23 сентября.

Футбольный клуб подготовил для своих фанатов еще один особый подарок — конкурс «Попади на афишу». Победитель получит уникальную возможность попасть на анонсирующий баннер будущего матча команды «Рязань-ВДВ». Для участия в конкурсе необходимо прислать селфи с любимой спортсменкой из «М5 Молл» или любое другое селфи с футболистками клуба, например, снятого на матче любимой команды «Рязань-ВДВ».

Конкурс будет проходить в официальной группе клуба «Рязань-ВДВ» во «ВКонтакте». Там же будут размещены все фотографии участников конкурса.

Встреча с футбольной командой «Рязань-ВДВ» и автограф-сессия пройдёт 3 сентября в 15:00 на фудкорте ТРЦ «М5 Молл».