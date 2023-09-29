«М5 Молл» приглашает маленьких гостей в путешествие по сафари-парку

30 сентября, в субботу, ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких гостей в полное неожиданных открытий путешествие по сафари-парку.

Юные исследователи узнают много интересного об обитателях джунглей, научатся основным правилам безопасного пребывания в сафари-парке, подружатся с Тигренком и покормят обезьянку. Из поездки каждый путешественник заберет с собой раскрашенную на мастер-классе деревянную фигурку одного из обитателей джунглей. Завершится детская суббота ярким ленточным шоу.

Начало в 14:30, фудкорт «М5 Молл», вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

8 октября, в воскресенье, в «М5 Молл» пройдет дополнительный отборочный тур вокального конкурса «Голос детства». Завершившийся первый этап конкурса показал серьезную подготовку участников и мотивацию на победу в шоу. Принять участите в конкурсе могут дети и подростки Рязани в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. На отборочный тур необходимо зарегистрироваться по ссылке и подготовить вокальный номер под «минусовку».

Прослушивания конкурсантов начнутся 8 октября с 14:30.

15 октября прошедших отборочные этапы ждут вокальные поединки полуфинала конкурса. Финал шоу «Голос детства» пройдет в «М5 Молл» 29 октября. Самые яркие конкурсанты будут отмечены призами, а победитель творческого шоу станет обладателем Гран-при в 50 тысяч рублей. Возрастное ограничение: 6+.

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