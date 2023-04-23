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Воскресенье, 23 апреля, 2023

«М5 Молл» приглашает юных рязанцев на воскресную досуговую программу «История игрушек»

Фото ТРЦ М5 Молл
Фото ТРЦ М5 Молл

23 апреля (воскресенье) «М5 Молл» приглашает детей на воскресную досуговую программу «История игрушек». Для ребят подготовили кукольный спектакль и творческий мастер-класс в необычных техниках.

Программа начнется в 12:00 в зоне Трех фонтанов «М5 Молл» (фудкорт) и завершится в 16:00. На творческом мастер-классе участники под руководством художника научатся рисовать на воде в технике эбру. А также освоят современную живопись спинарт, в которой вместо традиционных кисточек используют вращающуюся платформу. Домой дети унесут не только собственные маленькие шедевры, но и незабываемые яркие впечатления. Начало мастер-класса в 12:00.

В 12:40 и 15:00 – кукольный спектакль. Это интерактивная история, в которой маленькие зрители придут на помощь главным героям сказки. «История игрушек» в «М5 Молл»: 23 апреля (воскресенье), с 12:00 до 16:00, зона Трех фонтанов (фудкорт).

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Возрастное ограничение: 6+

«М5 Молл» приглашает юных рязанцев на воскресную досуговую программу «История игрушек»
«М5 Молл» приглашает юных рязанцев на воскресную досуговую программу «История игрушек»

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