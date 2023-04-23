«М5 Молл» приглашает юных рязанцев на воскресную досуговую программу «История игрушек»

23 апреля (воскресенье) «М5 Молл» приглашает детей на воскресную досуговую программу «История игрушек». Для ребят подготовили кукольный спектакль и творческий мастер-класс в необычных техниках.

Программа начнется в 12:00 в зоне Трех фонтанов «М5 Молл» (фудкорт) и завершится в 16:00. На творческом мастер-классе участники под руководством художника научатся рисовать на воде в технике эбру. А также освоят современную живопись спинарт, в которой вместо традиционных кисточек используют вращающуюся платформу. Домой дети унесут не только собственные маленькие шедевры, но и незабываемые яркие впечатления. Начало мастер-класса в 12:00.

В 12:40 и 15:00 – кукольный спектакль. Это интерактивная история, в которой маленькие зрители придут на помощь главным героям сказки. «История игрушек» в «М5 Молл»: 23 апреля (воскресенье), с 12:00 до 16:00, зона Трех фонтанов (фудкорт).

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Возрастное ограничение: 6+