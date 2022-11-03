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«М5 Молл» приглашает детей в большое «Космическое путешествие»

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В субботу, 5 ноября, ТРЦ «М5 Молл» приглашает юных гостей на бесплатный праздник. В этот раз молловская команда отправится в увлекательное и полное испытаний «Космическое путешествие».

Юным космонавтам предстоит важная миссия на Луне, во время которой путешественники должны собрать осколки таинственного кристалла, повреждение которого лишило жителей спутника Земли – луноходиков – доброго отношения друг к другу.  Участникам экспедиции предстоит узнать много интересного о планетах нашей Солнечной системы, заглянуть на обратную сторону Луны, встретиться с таинственными лунодогами, построить собственную ракету и, главное, вернуть жителям Луны дружбу. Спойлер: миссия обязательно будет выполнена, потому что дружба побеждает всегда!  Благополучное завершение экспедиции участники отметят на увлекательном крио-шоу, на котором узнают, как за считанные секунды заморозить «космическую розу», увидят извержение вулкана и азотный туман, в который смогут погрузиться. 

Старт большого «Космического путешествия» в 15:00. Молловский космодром расположен в зоне Трех фонтанов.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

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