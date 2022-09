«М5 Молл»: модные тенденции или как собрать осеннюю капсулу

Брюки палаццо, оксфорды или ботинки в стиле «милитари»,геометрический принт – эти тренды сегодня в моде. Собрать cтильный образ, не потратив много времени и средств, можно не выходя за пределы рязанского ТРЦ «М5 Молл», где представлены более 100

модных магазинов.

С началом осени очень хочется укутаться в худи, чтобы чувствовать себя тепло и комфортно. При этом одеваться можно не только комфортно, но еще и стильно: важно просто грамотно подобрать в одной стилистике качественную одежду, обувь и аксессуары. В магазинах торгово-развлекательного центра «М5 Молл» представлены самые актуальные коллекции, которые позволят собрать модный образ быстро и недорого, а главное – по погоде.

Чтобы собрать базовую капсулу, рекомендуем обратить внимание на коллекцию бутика Liminta, где представлены свитера и джемперы оттенков, популярных этой осенью. В магазине oodji можно найти суперактуальную тельняшку, которая уже не первый сезон имеет статус must have. Сочетать ее можно с джинсами и жакетом, плиссированной юбкой или юбкой А-силуэта,которые можно подобрать в магазине Incity. Здесь также можно найти актуальные в этом сезоне брюки и лосины из экокожи.

У каждого есть любимые джинсы, но как разнообразить брючный гардероб?Этой осенью актуальны брюки палаццо с защипами, брюки с разрезами, а также брюки свободного силуэта, слегка расклешенные от бедра, которые незаменимы для осенних прогулок. Найти свои идеальные брюки можно в магазинах M (ex. Mohito), Mees и Incity.

Удачным элементом гардероба является юбка А-силуэта, которая сделает образ женственным, а талию еще более тонкой, поэтому рекомендуем обратить внимание на юбку с традиционной, а не с заниженной посадкой.

Для выигрышного образа не лишним будет дополнить ее блузой или трикотажем, а также сапогами-трубами. Собрать такой лук можно в LC Waikiki или Koton, а подобрать подходящую обувь в магазинах Milana, Ecco и Obuv.

Для мужского гардероба стилисты этой осенью рекомендуют подбирать одежду пастельных оттенков. Серый или бежевый джемпер станет незаменимым элементом базового гардероба. Мужчинам также стоит обратить внимание и на тельняшку, которую очень легко сочетать с

практически любыми брюками. Royal Spirit, Henderson и Kanzler – вот, где можно найти все, что необходимо.

Джинсы, брюки, кофты, джемперы, куртки – осенний гардероб для ребенка сводит с ума большинство родителей, поскольку за лето дети вырастают из всей одежды, поэтому необходимо покупать практически все заново. Однако рекомендуем не отчаиваться, а заглянуть в магазины ТРЦ «М5 Молл».

«Детский мир» – настоящий Клондайк для родителей. Здесь можно найти все для малыша или поросшего чада: начиная от ползунков и заканчивая велосипедом. Кстати, здесь всегда действуют акции, поэтому покупки можно сделать с выгодой для семейного бюджета.

Важный магазин для всей семьи – «Кари Гипер», где на площади почти 2 500 м2 представлены около 60 000 товаров для взрослых и детей: от обуви и одежды, до аксессуаров и игрушек. Именно здесь легко и просто можно одеть всю семью быстро и недорого.

Объемный пуховик хорошо дополнит модный образ. Сочетать его лучше всего с грубой или спортивной обувью. Для создания более классического лука, стоит примерить пальто на запах. Актуальные модели курток и пальто есть в магазинах Re (ex. Reserved), Син (ex. SinSay), CR (ex. Cropp Town), XC (ex. House).

Для тех, кому ближе спортивные образы, в «М5 Молл» есть подходящие магазины: Street на спорте и Sport Universe станут хорошим выбором для создания повседневного лука со спортивным акцентом. И важный штрих—аксессуары. Именно они помогают сделать образ полноценным и завершенным. Шапки, рюкзаки и много других стильных вещей можно

подобрать в магазине 21shop.

Консультанты магазинов ТРЦ «М5 Молл» всегда рады помочь и сориентировать по ассортименту.