Понедельник, 10 октября, 2022
Татьяна Проводина

Лыжный стадион в Касимове получит новое оборудование

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Источник: Сова-ньюс62

В Касимове оснастят новым оборудованием лыжный стадион. По тендеру уже определён подрядчик.

Оснащением спортивного объекта займётся компания «Арт строй-монтаж», которая обустраивала скейт-парк в городе, – сообщает Сова-Ньюс62. Цена контракта составляет 2,5 млн рублей.

Касимовский лыжный стадион давно нуждался в обновлении. Проект по его благоустройству осуществляется по программе местных инициатив. Часть финансирования — средства жителей Касимова.

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