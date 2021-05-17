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Понедельник, 17 мая, 2021
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Любимов встретился с активистами ТОС поселка Никуличи

Елена Лобанова
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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В понедельник, 17 мая, Николай Любимов встретился с активистами ТОС поселка Никуличи. Об этом сообщает пресс-служба правительства по Рязанской области. 

Председатель территориального органа Людмила Евдокимова рассказала об объектах, которые удалось реализовать в 2018-2020 годах в рамках программы местных инициатив. 

Один из них — преображение колодца отца Авеля. Данный проект посвятили памяти уроженца поселка, архимандрита Авеля (Македонова). Так, на объекте очистили колодец, организовали дренажную систему и установили мемориальную доску. 

В рамках программы удалось отремонтировать улицу Пронскую. А дорогу по 3-му Нефтезаводскому проезду и улице Нефтезаводской приведут в порядок в этом году. 

В перспективе комитетом ТОС совместно с епархией планируется работа по включению святого места в паломнические маршруты.

— Важно, что реализация проекта продолжается. Уверен, что в перспективе он займет достойное место на туристической карте региона. Хочу поблагодарить вас еще и за большую волонтерскую работу, помощь в доставке продуктов и лекарств одиноким и пожилым жителям в период пандемии, — отметил Николай Любимов. 

Местные жители также обратились к губернатору с предложениями по организации общественного транспорта, уборки дорог зимой и благоустройстве пешеходных переходов. 

— Самая насущная проблема – это дальнейшая судьба здания бывшей школы, которое давно признано аварийным. Один из вариантов, который позволит усилить образовательную и досуговую работу, прежде всего, с детьми и пожилыми людьми, создание многофункционального КДЦ. Здесь, конечно, нужно особое решение. Рассчитываю, что до осени мы его найдем, – заключил глава региона.

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