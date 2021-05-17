- Advertisement -

В понедельник, 17 мая, Николай Любимов встретился с активистами ТОС поселка Никуличи. Об этом сообщает пресс-служба правительства по Рязанской области.

Председатель территориального органа Людмила Евдокимова рассказала об объектах, которые удалось реализовать в 2018-2020 годах в рамках программы местных инициатив.

Один из них — преображение колодца отца Авеля. Данный проект посвятили памяти уроженца поселка, архимандрита Авеля (Македонова). Так, на объекте очистили колодец, организовали дренажную систему и установили мемориальную доску.

В рамках программы удалось отремонтировать улицу Пронскую. А дорогу по 3-му Нефтезаводскому проезду и улице Нефтезаводской приведут в порядок в этом году.

В перспективе комитетом ТОС совместно с епархией планируется работа по включению святого места в паломнические маршруты.

— Важно, что реализация проекта продолжается. Уверен, что в перспективе он займет достойное место на туристической карте региона. Хочу поблагодарить вас еще и за большую волонтерскую работу, помощь в доставке продуктов и лекарств одиноким и пожилым жителям в период пандемии, — отметил Николай Любимов.

Местные жители также обратились к губернатору с предложениями по организации общественного транспорта, уборки дорог зимой и благоустройстве пешеходных переходов.