В четверг, 5 августа, Николай Любимов встретился с активистами Шацкого района. Губернатор осмотрел построенную детскую площадку и ответил на вопросы жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов осмотрел многофункциональную площадку, которую построили в рамках программы местных инициатив. В настоящее время на территории установили тренажеры, спортивное и игровое оборудование. Там уже проводятся различные соревнования.
Активисты пожаловались губернатору на нехватку учителей и попросили решить эту проблему. Николай Любимов отметил, что в рамках программы «Земский учитель» в муниципалитет с сентября 2020 года приехали 33 преподавателя.
Жителей интересовало и готовность дороги по улице Школьной в селе Казачья Слобода. По этому участку проходит маршрут школьного автобуса, поэтому активисты переживают, что объект не успеют отремонтировать до 1 сентября. Николай Любимов заверил, что работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены 25 августа.