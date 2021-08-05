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В четверг, 5 августа, Николай Любимов встретился с активистами Шацкого района. Губернатор осмотрел построенную детскую площадку и ответил на вопросы жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов осмотрел многофункциональную площадку, которую построили в рамках программы местных инициатив. В настоящее время на территории установили тренажеры, спортивное и игровое оборудование. Там уже проводятся различные соревнования.

— Важно, что благодаря программе поддержки местных инициатив, мы научились объединяться, действовать единой командой. Проект стал мощным стимулом для современного пространственного развития территорий. Поэтому он обязательно будет продолжаться. Мы всегда готовы поддерживать конструктивные, нужные предложения. Цель у нас общая – повышение качества жизни в регионе. Объединив усилия, мы этого обязательно добьемся, — сказал Любимов.

Активисты пожаловались губернатору на нехватку учителей и попросили решить эту проблему. Николай Любимов отметил, что в рамках программы «Земский учитель» в муниципалитет с сентября 2020 года приехали 33 преподавателя.

Жителей интересовало и готовность дороги по улице Школьной в селе Казачья Слобода. По этому участку проходит маршрут школьного автобуса, поэтому активисты переживают, что объект не успеют отремонтировать до 1 сентября. Николай Любимов заверил, что работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены 25 августа.